Motorista é preso transportando 13 kg de maconha nos pneus do carro em MG

Um homem, de 29 anos, foi preso por transportar 13 kg de maconha escondidos dentro dos pneus do carro, na noite dessa segunda-feira (02), na BR-262 em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. A abordagem ocorreu durante patrulhamento da Polícia Rodoviária Federal após o motorista apresentar comportamento suspeito e problemas mecânicos no veículo. Ele alegou desconhecer a presença da droga e afirmou que viajava de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para Belo Horizonte com uma promessa de emprego e que receberia R$5 mil para deixar o carro na capital mineira. O motorista foi preso.



