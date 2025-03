Motorista embriagado causa acidente grave no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte

Um acidente ocorrido no Anel Rodoviário de Belo Horizonte deixou um motociclista gravemente ferido, após uma colisão com um motorista embriagado. Após a batida, o engenheiro eletricista, de 64 anos, desceu do veículo, discutiu com o piloto da moto que estava caído e, em seguida, foi submetido ao teste do etilômetro pela polícia. O resultado confirmou a embriaguez do homem, que admitiu ter saído de um bar antes do acidente, onde consumiu bebidas alcoólicas. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.