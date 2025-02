Motorista morre e três ficam feridos em acidente de carro em Santa Luzia (MG)

Um motorista morreu em um acidente em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, após perder o controle da direção e cair de um barranco. Três passageiros ficaram feridos. A motorista não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no local. Um passageiro contou aos militares que havia consumido bebida alcoólica e passado a direção do carro para uma das ocupantes. Câmeras de monitoramento de imóveis vizinhos registraram o momento do acidente. Veja a reportagem completa no vídeo acima.