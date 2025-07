Motorista perde controle de carro, invade canteiro central e mata criança de 11 anos em BH

Um menino, de 11 anos, morreu nesta segunda-feira (14) depois de ser atropelado na Avenida Olinto Meireles, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. A criança estava acompanhada do pai, que sofreu ferimentos leves. Uma outra pessoa também foi atingida pelo veículo. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle do carro devido a um mal súbito, subiu no canteiro central e atingiu as vítimas que caminhavam no local. O motorista, de 47 anos, foi submetido ao bafômetro que deu negativo para consumo de álcool. Ele foi conduzido para a delegacia. A Polícia Civil investiga o caso.



