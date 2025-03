Motorista perde controle de veículo e capota próximo à Lagoa da Pampulha, em BH

Um motorista perdeu o controle de um carro e capotou no bairro Copacabana, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, a poucos metros da Lagoa da Pampulha. Cinco jovens estavam no veículo. O motorista, de 21 anos, contou que perdeu o controle após ser fechado por outro carro. O grupo estava a caminho da casa de amigos na região quando o acidente aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos leves e dispensaram atendimento médico.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.