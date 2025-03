Motorista perde o controle de automóvel e cai em barranco no bairro Ipiranga, em BH

Um carro caiu em um barranco após o motorista perder o controle da direção na Rua Jacuí, no bairro Ipiranga, em Belo Horizonte. O acidente aconteceu quando o veículo bateu em um poste e seguiu para o barranco. A frente do carro ficou destruída.



O motorista, que não ficou gravemente ferido, se queixou de dores no corpo e foi levado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o pronto-socorro do Hospital João 23. Ele fez o teste do etilômetro, e, segundo a polícia, o resultado indicou que ele não havia consumido álcool antes de dirigir. Veja a reportagem completa no vídeo acima.