Motoristas ignoram sinalização e estacionam no lugar de embarque e desembarque de estudantes em BH

Moradores denunciam que motoristas desrespeitam a sinalização nos horários de entrada e saída do colégio Tiradentes, complicando o trânsito na rua Julita Nunes Lima, no bairro Minas Caixa, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Veículos, incluindo ônibus e vans escolares, estacionam em locais proibidos. Alguns motoristas afirmam não ter alternativa devido à falta de espaço adequado para o embarque e desembarque dos alunos. Eles sugerem que o colégio ceda espaço para reduzir o problema. A Guarda Civil Municipal não recebeu reclamações oficiais, mas enviará equipes para fiscalizar a área.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!