Mototáxi continua em BH após protesto, mas regulamentação será debatida

O protesto de mototaxistas por aplicativo em Belo Horizonte contra a suspensão de suas atividades por 90 dias obteve resultado. A Superintendência do Trabalho e Emprego de Minas Gerais reviu sua decisão, mas manteve a necessidade de estabelecer regras para a categoria. Embora tenha retirado a proposta, o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas ressaltou que a regulamentação da categoria é fundamental para garantir a segurança de motociclistas e passageiros.



Representantes da categoria foram recebidos por vereadores e, em seguida, participaram de uma reunião na Superintendência do Trabalho e Emprego. Após o encontro, a proposta de suspensão das atividades dos mototaxistas, encaminhada para a prefeitura, foi retirada. Veja a reportagem completa no vídeo acima.