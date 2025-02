“Muita covardia”, diz irmão de produtor rural encontrado morto em MG

A polícia localizou, na noite desse domingo (23), o corpo do produtor rural Nicanor Guimarães, de 53 anos, que estava desaparecido desde a semana passada, quando saiu de casa para negociar gado na região. O corpo foi encontrado a aproximadamente 1km da rodovia, em uma estrada de terra de difícil acesso.



A vítima foi assassinada com golpes na cabeça e, logo após o crime, arrastada e enterrada a 3km de sua fazenda. A perícia confirmou a causa da morte e os detalhes do crime. Um suspeito foi preso, mas um segundo autor, conhecido como Adriano e apontado como responsável pela execução, ainda não foi capturado.



