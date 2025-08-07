Mulher agredida por fisiculturista conta detalhes sobre tortura e ameaças de morte

A esteticista Michelle Colósimo, de 39 anos, relatou ter sido agredida e ameaçada por Rafael Pedro da Silva, fisiculturista e ex-namorado. As agressões ocorreram após o fim do relacionamento e foram capturadas por uma câmera de segurança. Michelle sofreu ferimentos, incluindo um grave no olho, e foi ameaçada de morte junto com sua família. A polícia prendeu Rafael em flagrante, e ele permanece detido no presídio de Itajubá (MG). Após o incidente, ele perdeu contratos de patrocínio e foi dispensado de seu trabalho como professor de academia. Michelle encoraja outras mulheres a denunciarem casos de violência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!