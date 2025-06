Mulher com passagens por tráfico é baleada quando chegava em casa, em BH

Uma mulher, de 24 anos, foi baleada nessa segunda-feira (16), no bairro Jardim dos Comerciários, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O incidente ocorreu quando a vítima chegava em casa, acompanhada de outra mulher. Conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas há pelo menos 10 anos, a vítima foi atingida superficialmente na nuca e não corre risco de morte. O padrasto a levou para o hospital, enquanto peritos recolheram cápsulas das balas no local, o que pode ajudar a identificar os autores.



