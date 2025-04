Mulher é agredida com caixote pelo marido após pedir ajuda com o bebê em BH

Priscila Alves da Silva, de 32 anos, foi agredida pelo marido Jeisiel Santana dos Santos, de 33, após pedir ajuda para dar banho no bebê do casal na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a vítima, a discussão começou com um pedido de ajuda e terminou em violência doméstica. “Ele mordeu meus dedos e quebrou o caixote no meu rosto”, relatou. Priscila foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico. Após ter alta, ela procurou a delegacia para denunciar o caso e solicitou uma medida protetiva contra o agressor. Jeisiel foi preso por lesão corporal. A Polícia Civil investiga o caso.



