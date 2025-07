Mulher é atropelada por moto ao atravessar avenida no bairro Milionários, em BH

Na noite passada, uma mulher em situação de rua foi fatalmente atropelada por uma motocicleta na avenida Olinto Meirelles, localizada no bairro Milionários, região do Barreiro, em Belo Horizonte. O motociclista, um jovem de 21 anos que retornava de seu trabalho em Contagem, sofreu apenas ferimentos leves e recusou atendimento médico.



Testemunhas relataram que a vítima tentava atravessar a rua e, ao perceber que não teria tempo, tentou retornar, mas acabou sendo atingida e morreu no local. A documentação do motociclista estava em dia, e ele possuía habilitação regular. Toda a papelada será encaminhada à polícia civil para investigação. A polícia militar destacou que este não é um caso isolado. Recentemente, outra morte ocorreu em circunstâncias semelhantes na mesma área, reforçando a preocupação com a segurança na via.



