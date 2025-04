Mulher é morta a tiros na casa onde morava com filha de três anos em Belo Horizonte

Uma mulher de 32 anos foi morta a tiros na casa onde morava com a filha de três anos, no bairro Acaiaca, na região Nordeste de Belo Horizonte. O crime ocorreu após uma discussão entre a vítima e a esposa do principal suspeito, Diogo Lourenço dos Santos, conhecido como Tiokin.



Segundo a Polícia Militar, Núbia Pereira Mendonça foi baleada três vezes. A criança estava dormindo no momento do crime. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o corpo da vítima em um dos cômodos da casa e a criança aos prantos no quarto. De acordo com as investigações, Núbia e Diogo tinham um caso extraconjugal. O suspeito ainda não foi detido.



