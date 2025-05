Mulher é morta pelo marido em pousada de BH durante tentativa de reconciliação

Uma mulher foi morta pelo marido em uma pousada na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (01). O casal, que estava em processo de reconciliação após uma crise, viajava em família. Testemunhas afirmam que, após beber vinho, Arthur Henrique Franco Ribeiro de Paula, de 38 anos, atacou Fernanda Dantas Garrido Ribeiro com um facão. Após o crime, Arthur fugiu no carro do pai e foi preso pela Polícia Militar Rodoviária em um cerco a 160 km de distância, na BR-135, perto de Curvelo. A arma não foi encontrada e a investigação sobre o motivo do crime continua. Fernanda tinha 41 anos e costumava demonstrar seu carinho pelo marido nas redes sociais.



