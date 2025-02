Mulher é presa após polícia fechar casa de prostituição em Belo Horizonte

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a uma mansão, no bairro Cidade Jardim, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde funcionava uma casa de prostituição. No local, quatro mulheres viviam em regime análogo à escravidão. A suspeita de aliciar as garotas foi detida em flagrante.



As jovens, com idades entre 20 e 25 anos, deixaram Manaus, no Amazonas. A promessa era fazer programas e ter um espaço confortável, com comida boa. Mas, não eram nestas condições que as garotas viviam. Os quartos eram apertados, sujos, sem ventilação e a alimentação era precária.



As vítimas contaram que eram obrigadas a fazer oito programas por dia e que parte do dinheiro ficava com a responsável pelo local.



“Elas comentaram com a gente que cerca de 60% do salário que elas recebiam ficava com a cafetina”, detalhou o tenente Marcos Vinícius Cota, da Polícia Militar.



A suspeita de aliciar as garotas foi detida em flagrante. Para os militares, Renata de Freitas da Silva, de 55 anos, confessou o crime. Segundo os militares, a mulher responde a processos na Justiça por exploração sexual.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.