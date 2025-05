Mulher é presa com plantação de maconha em casa em Belo Horizonte

Uma mulher, de 32 anos, foi presa por tráfico de drogas no bairro Juliano, na região norte de Belo Horizonte, após uma denúncia anônima. A polícia encontrou uma estufa artesanal com 16 pés de maconha e diversos equipamentos para cultivo. Desempregada, a suspeita afirmou ter aprendido a plantar pela internet e vendia a droga em festas a R$50 o grama. Além da maconha, foram apreendidos adubos, fertilizantes e doces recheados com cannabis. A mulher, que confessou realizar todo o processo sozinha, foi levada à delegacia.



