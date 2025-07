Mulher é presa por furtar de picanha e uísque em supermercado em BH

Cláudia Regina do Amparo, de 51 anos, foi presa em flagrante após furtar dois uísques importados, duas peças de picanha e um pote de creatina em um supermercado no centro-sul de Belo Horizonte. Os produtos totalizavam R$1.210. A suspeita foi abordada por funcionários ao tentar sair sem pagar e afirmou à polícia que cometeu o furto por estar sem dinheiro. A Polícia Militar confirmou que ela tinha seis passagens anteriores pelo sistema prisional. Após a prisão, Cláudia foi encaminhada para um presídio em Vespasiano e as mercadorias foram devolvidas ao supermercado.



