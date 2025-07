Mulher é presa por se passar por funcionária de posto de saúde e tentar aplicar golpe na Grande BH

Uma mulher foi presa sob suspeita de se passar por funcionária de um posto de saúde para aplicar um golpe em um casal de idosos, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela apresentou um crachá falso e pediu informações pessoais dentro da residência dos idosos. O filho do casal desconfiou do comportamento da mulher e acionou a polícia após confirmar que não havia qualquer cadastramento em andamento no posto de saúde. A falsa funcionária não mostrou reação quando informada sobre a presença policial, sendo levada à delegacia para prestar depoimento. A polícia agora investiga o destino das informações coletadas e o envolvimento da suspeita em outros possíveis golpes.



