Mulher esquece celular em balcão do caixa de padaria e é furtada por outra cliente em BH

Uma mulher teve o celular furtado dentro de uma padaria, no bairro Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, nesta quarta-feira (27). As câmeras de segurança do local registraram o momento do furto. Segundo o boletim de ocorrência, ao pagar pelos pães, a vítima esqueceu o celular em cima do balcão do caixa. Ela sentiu falta do aparelho após sair do estabelecimento, voltou até a padaria para buscar e teve uma surpresa desagradável: o celular não estava mais no local. O circuito de segurança registrou que uma mulher na fila, furtou o celular e saiu da padaria logo em seguida. A dona do telefone está indignada com a situação, ela trabalha como diarista e usa o aparelho para o trabalho.