Mulher finge ser tenente da Polícia Militar para aplicar golpes e é presa em BH

Luisa Cristina de Assis Oliveira, de 23 anos, foi presa em flagrante por se passar por tenente da Polícia Militar para aplicar golpes. Ela usava um uniforme falso e carteiras de identificação para enganar vítimas. A farsa foi descoberta quando o dono de uma lanchonete, desconfiado, acionou a polícia durante as negociações de sociedade. Segundo a polícia, Luiza desviou R$10 mil do caixa e usou fotos de crianças sem autorização como parte de seu esquema. A polícia apreendeu com ela documentos falsos e uma réplica de arma. Em outro caso em Belo Horizonte, uma mulher foi detida ao se passar por policial civil no Hospital das Clínicas, usando documentos falsos para obter atendimentos prioritários.



