Mulher grávida de cinco meses fingia ser cliente de bares para vender drogas no Centro de BH

Uma mulher, de 36 anos, foi presa no Centro de Belo Horizonte suspeita de tráfico de drogas. A abordagem aconteceu em um bar da região na noite desta quinta-feira (17). Com ela foram encontrados R$ 1.100 em notas fracionadas, além de 56 pinos de cocaína e 15 pedras de crack. A mulher, que está grávida de cinco meses, já possui passagem pela polícia por lesão corporal e ameaça. Ela fingia ser cliente de diferentes bares, passando o dia comendo e bebendo para disfarçar as atividades ilícitas.



