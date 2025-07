Mulher passa por duas cirurgias após ser atropelada enquanto saia de carro na Grande BH

Uma mulher tenta se recuperar dos ferimentos após ser atropelada por uma moto em uma avenida movimentada de Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava abrindo a porta do carro quando foi atingida. O piloto foi embora, sem prestar socorro. A vítima fraturou seis costelas, a escápula esquerda e o ombro direito. Érica Alves dirigiu até a casa do filho antes de ser hospitalizada para duas cirurgias. Apesar do registro do boletim de ocorrência, o motociclista ainda não foi identificado.



