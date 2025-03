Mulher percebe reação de menina atrás de carro e denuncia suspeito de estupro em BH

Um idoso, de 82 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança, de 10 anos, no bairro São Jorge, na região oeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira (11). Os abusos foram descobertos por uma comerciante, que viu a menina escondida atrás de um carro.



Uma vizinha viu a menina saindo da casa do idoso, apresentando um comportamento estranho, se escondendo atrás de um carro. A comerciante Vanessa Ferreira já desconfiava que algo de errado estava acontecendo e foi arás da menina. Ela insistiu e a criança contou que estava sendo abusada pelo idoso. A comerciante chamou a polícia e registrou o B.O.



Assim que o crime foi denunciado, os avós da criança, que têm a guarda dela, foram até a delegacia. Eles podem ser investigados por abandono de incapaz. A vítima e dois irmãos, de quatro e sete anos, foram levados ao Conselho Tutelar. O idoso está no presídio de Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, ele já tem uma passagem pelo crime de abuso sexual de menor e chegou a ser preso em 2020.



O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil.