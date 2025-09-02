Mulher sofre três perfurações nas costas após ser atacada com golpes de faca em BH

Uma mulher, de 38 anos, foi atacada com uma faca pelo companheiro de 36 anos após pedir a separação. O crime aconteceu no bairro Paulo VI, na região Nordeste de Belo Horizonte. Após o ocorrido, o suspeito levou a vítima para uma unidade de saúde. Durante o atendimento, o suspeito foi preso em flagrante, confessou o crime aos militares e disse estar arrependido. A mulher sofreu três perfurações nas costas. Para a equipe médica, ela contou que essa é a primeira vez que foi agredida pelo companheiro. O suspeito não possui passagens pela polícia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!