Mulher tem carro arrombado em BH e sofre prejuízo de R$30 mil

Raíssa Guerra teve dois computadores furtados do porta-malas de seu carro no bairro Anchieta, em Belo Horizonte. O crime ocorreu à noite e foi registrado por câmeras de segurança. O ladrão quebrou o vidro do veículo e levou os equipamentos avaliados em cerca de R$30 mil. Raíssa comentou o impacto: "Foi uma perda enorme, tinha muito conteúdo que não estava salvo." A Polícia Militar registrou ocorrência e realizou rondas na área, mas o suspeito não foi encontrado. Os rastreadores dos computadores foram descartados pelo criminoso.



