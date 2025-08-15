Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mulher tem carro arrombado em BH e sofre prejuízo de R$30 mil

Vítima perdeu dois computadores, equipamentos essenciais para seu trabalho

MG no Ar|Do R7

Raíssa Guerra teve dois computadores furtados do porta-malas de seu carro no bairro Anchieta, em Belo Horizonte. O crime ocorreu à noite e foi registrado por câmeras de segurança. O ladrão quebrou o vidro do veículo e levou os equipamentos avaliados em cerca de R$30 mil. Raíssa comentou o impacto: "Foi uma perda enorme, tinha muito conteúdo que não estava salvo." A Polícia Militar registrou ocorrência e realizou rondas na área, mas o suspeito não foi encontrado. Os rastreadores dos computadores foram descartados pelo criminoso.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo Horizonte
  • PlayPlus
  • PM (Polícia Militar)
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)
  • RecordPlus
  • Tecnologia

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.