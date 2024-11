Muro desaba durante temporal e destrói casa na região norte de Belo Horizonte

O bairro Floramar, na região norte de Belo Horizonte, foi um dos mais atingidos pela chuva desta quarta-feira (13). A força da água derrubou o muro de uma casa. Segundo os moradores do imóvel atingido, a Defesa Civil foi acionada ainda durante o temporal, logo após o desabamento do muro. No entanto, o órgão informou que não havia equipe disponível e que a vistoria no imóvel poderia ser realizada em até cinco dias úteis.