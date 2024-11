Nove anos após o desastre, Mariana (MG) volta a lembrar vítimas do rompimento da barragem

Os atingidos pelo rompimento da barragem da Samarco, em Mariana, a 110 km de Belo Horizonte, prestaram homenagens às vítimas nesta terça-feira (5). A população também protestou contra a mineradora responsável pelo maior desastre ambiental já registrado no mundo. O povoado de Bento Rodrigues foi devastado pelo rompimento da barragem do Fundão. A tragédia completou 9 anos e causou a morte de 19 pessoas. Insatisfeitos com o valor das indenizações, os atingidos continuam a lutar, quase uma década depois, por justiça e pela reparação dos danos. Veja a matéria completa no vídeo acima.