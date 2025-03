Nove pessoas são presas com drogas na rodoviária de BH durante operação contra o tráfico

Durante uma operação de fiscalização e combate ao tráfico de drogas, realizada na rodoviária de Belo Horizonte, nove pessoas flagradas com entorpecentes foram conduzidas para a delegacia, incluindo um casal de argentinos. A ação é conduzida pelo DENARC (Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil) e visa vistoriar passageiros e suas bagagens, com o auxílio de cães farejadores, para encontrar drogas, evitando sua comercialização na cidade.



Veja a matéria completa no vídeo acima.