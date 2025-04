Novo local de vacinação contra a gripe começa a funcionar nesta segunda (28) em Belo Horizonte

A prefeitura de Belo Horizonte anunciou a abertura de um posto extra de vacinação contra a gripe, que começa a funcionar a partir desta segunda-feira (28), na Avenida Francisco Sales, número 23, no bairro Floresta, na região leste da capital mineira. O atendimento será exclusivo para trabalhadores da saúde, do transporte coletivo, dos correios, professores, caminhoneiros, profissionais das Forças Armadas, de segurança e de salvamento, mães de recém-nascidos e pessoas com doenças crônicas, todos com idade a partir de 18 anos. Além disso, o governo do estado ampliou a vacinação contra gripe para todas as pessoas a partir de seis meses de idade, conforme publicação no Diário Oficial. O imunizante disponível é o trivalente, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e o influenza B.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!