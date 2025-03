“O importante é prestar essa última homenagem”, diz aposentado em velório de Fuad

Moradores da capital mineira aguardam, na manhã desta quinta-feira (27), em frente a Prefeitura de Belo Horizonte, para prestar as últimas homenagens ao prefeito Fuad Noman, que morreu após complicações de um câncer no testículo.



“Eu fiquei sabendo da notícia ontem, de que esse grande homem nos deixou, mas Belo Horizonte nunca vai esquecer. Porque Fuad foi um homem de verdade, um homem trabalhador, um homem honesto, humilde e do povo. Que Deus possa consolar a família dele e o povo belo horizontino. Cheguei 7h30 da manhã. Fiquei ansioso e fiquei muito sentido, mas o importante é prestar essa última homenagem”, contou o aposentado Geraldo da Silva Gonçalves.



O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, morreu na manhã desta quarta-feira (26), por complicações médicas de um linfoma não-Hodgkin. O motivo da morte foi confirmado, por meio de um boletim médico, pelo Hospital Mater Dei, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, onde Fuad estava internado desde o dia 3 de janeiro.