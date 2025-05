Ônibus bate em torre de alta tensão e deixa cinco cidades sem energia elétrica em MG

Um ônibus bateu em uma torre de alta tensão por volta das duas da tarde dessa quarta-feira (28), na avenida Babita Camargos, no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH. De acordo com o motorista, o veículo sofreu uma falha mecânica. O impacto resultou em explosões, deixando bairros de Belo Horizonte, Caeté, Contagem, Sabará e Santa Luzia sem luz por alguns momentos. Mais de 150 profissionais da Cemig trabalharam na restauração do serviço.



"Quando olhei, vi o ônibus descendo em marcha a ré e, em seguida, um estouro", comentou uma testemunha.



Felizmente, não houve feridos. A interdição da avenida causou impacto no trânsito, e a restauração completa do sistema elétrico pode levar de 30 a 45 dias.



