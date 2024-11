Ônibus desce a rua e destrói parte de residência em BH

Um ônibus da linha 9205 (Nova Vista/Nova Cintra) atingiu uma casa no bairro Nova Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na noite deste domingo (27), quando o motorista deixou o ônibus no ponto final do coletivo para ir ao banheiro e o veículo desceu a rua. Moradores ficaram assustados, mas ninguém se feriu. Veja a matéria completa no vídeo acima.