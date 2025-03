Ônibus perde freios, roda na pista e interdita avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte

Um ônibus do MOVE, da linha 51, ficou sem os freios na Avenida Antônio Carlos, no bairro São Luiz, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. O coletivo, que estava voltando para a garagem, perdeu o controle e rodou na pista, ficando muito próximo de invadir uma concessionária de veículos. O trecho da Avenida Antônio Carlos, no sentido Centro, ficou interditado por mais de três horas devido ao acidente. A empresa responsável pelo ônibus enviou uma equipe para retirar o veículo do local.



Segundo o motorista, o ônibus da linha Move estava com a manutenção em dia e não havia apresentado problemas até aquele momento. Não houve feridos.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.