Operação da PC combate tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte

A Polícia Civil realiza a Operação Leviatã contra o tráfico de drogas no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (25). Mais de 100 policiais estão envolvidos na ação, que cumpre 23 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão. Até o momento, duas prisões foram efetuadas. A operação também se estende a outros bairros e à região metropolitana. De acordo com um investigador, o objetivo principal é "mostrar que o Estado está presente e que não há território inatingível".



