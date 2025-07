Operação da Polícia Militar de combate ao tráfico termina com adolescente apreendido em BH

A Polícia Militar intensificou o combate ao tráfico de drogas na região do Taquaril em Belo Horizonte. Durante a operação, foram encontradas 368 buchas de maconha, 400 pedras de crack e nove porções de droga para fracionar em 4.500 pedras, além de uma faca usada no preparo dos entorpecentes. Um jovem, de 17 anos, com histórico de furtos e roubos, foi apreendido no local. A polícia estima que o prejuízo para o crime seja de aproximadamente R$50 mil. O caso será encaminhado à Polícia Civil para investigação adicional sobre o possível envolvimento do menor em uma organização criminosa.



