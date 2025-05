Outro adolescente é apreendido suspeito de envolvimento na morte da jovem de 14 anos em MG

No final de semana, a Polícia Civil apreendeu mais um adolescente suspeito de envolvimento na morte de Melissa Campos, de 14 anos, em uma escola particular em Uberaba (MG). Seis mandados de busca foram cumpridos em imóveis relacionados aos adolescentes investigados, e documentos relevantes foram recolhidos. Melissa foi morta dentro da sala de aula por um colega que fugiu, mas foi localizado e apreendido horas depois.



