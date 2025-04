Paciente espera 12h por atendimento no Risoleta Neves, em BH: "só fui atendida de madrugada"

O Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte, suspendeu temporariamente o atendimento a pacientes não urgentes devido à superlotação. A unidade, com capacidade para 90 pacientes, recebeu mais de 170 pessoas aguardando por atendimento na última segunda-feira (28). O pronto-socorro é o segundo maior da capital mineira e enfrenta uma alta demanda. Casos de emergência continuam a ser atendidos, enquanto outros são redirecionados para diferentes unidades de saúde.



Pâmela, uma paciente que estava no hospital, descreveu sua experiência: "Fiquei esperando por mais de 12 horas. Cheguei às 14h e só fui atendida às 02h da madrugada. Saí sem solução para os meus sintomas de intoxicação alimentar." A prefeitura de Belo Horizonte está avaliando a situação e recomenda que os pacientes procurem outros pontos da rede assistencial, como UPAs e hospitais da região.



