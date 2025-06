Pacientes aguardam leito internados em cadeiras nos corredores de hospital em BH

Pacientes do Hospital das Clínicas da UFMG, em Belo Horizonte, enfrentam superlotação, sendo atendidos em cadeiras e até refeitórios. Ingrid, cuja mãe de 72 anos está no hospital por complicações no tratamento de câncer, explica: "Ela está fraca e esperando por uma vaga". O hospital prioriza casos críticos devido à superlotação. Vídeos mostram a situação crítica, enquanto um cartaz na entrada alerta que apenas pacientes com cuidados integrais estão sendo atendidos. A condição, que funcionários afirmam não ser nova, gera preocupação entre familiares e acompanhantes.



