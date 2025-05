Pacientes com doenças respiratórias lotam UPAs de BH e Contagem

Casos de doenças respiratórias lotam as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e hospitais da capital mineira desde o início desta semana. Nos últimos dias, o jornalismo da RECORD Minas mostrou o aumento de casos da doença entre crianças, mas o problema também se estende a adultos e idosos. O período é crítico por conta do aumento no número de doenças respiratórias. São muitas crianças com sintomas gripais aguardando atendimento por horas. Zoe, de 1 ano e dois meses estava com sintomas de vômito, diarreia e febre, a menina aguardava desde cedo por atendimento. A mãe, Adriele, conta que a informação sobre a previsão de atendimento era desanimadora. A Secretaria de Estado de Saúde informou que acompanha a situação e estuda medidas para ampliar a capacidade de atendimento. A orientação do governo é que a população procure as unidades básicas de saúde, nos casos de menor gravidade, para aliviar a pressão sobre os hospitais de referência.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!