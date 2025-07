Pai de aluna agride três adolescentes em escola estadual em Belo Horizonte

Duas adolescentes de 16 anos e um jovem de 17 foram agredidos pelo pai de uma estudante em uma escola estadual no bairro Santa Mônica, em Belo Horizonte. A confusão começou com um desentendimento entre duas estudantes, e o pai, de 41 anos, chamado por sua filha, envolveu-se fisicamente na briga. O homem deixou a escola com a filha antes da chegada da polícia. As vítimas foram orientadas a registrar uma ocorrência para que a Polícia Civil investigue o caso.



