Parque mineiro é reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco

O Vale do Peruaçu, no Norte de Minas Gerais, foi reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco durante a 47ª reunião do Comitê do Patrimônio Mundial em Paris, capital da França. Esse reconhecimento destaca a beleza natural do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que abriga uma vasta diversidade biológica e 114 sítios arqueológicos com pinturas rupestres de até 12 mil anos. Entre suas maravilhas naturais estão a Gruta do Janelão, com galerias de mais de 100 metros de altura, e a Perna da Bailarina, a maior estalactite do mundo. Esse título é um marco significativo para o turismo e o desenvolvimento econômico da região, oferecendo novas oportunidades para os moradores locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!