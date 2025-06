Passageiro flagra mulheres brigando em vagão de metrô em Belo Horizonte

Duas mulheres foram flagradas brigando em um vagão de metrô em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (02). O incidente foi registrado por um passageiro e o vídeo circulou nas redes sociais, gerando indignação entre os internautas. Uma mulher puxou o cabelo de uma idosa, e a arrastou pelo chão. Um homem interveio e controlou a situação. O Metrô BH informou que a equipe de segurança constatou que o conflito já havia terminado e não conseguiu identificar as envolvidas. Para emergências, passageiros podem acionar a segurança pelo telefone 0800 723 1456, via WhatsApp ou ligação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!