Passageiro morre após carro descontrolado atingir árvores em avenida de BH

Um jovem de 26 anos morreu em um acidente na Avenida Barão Homem de Mello, no bairro Jardim América, em Belo Horizonte. O veículo colidiu com duas árvores após o motorista perder o controle ao passar por um quebra-molas. O condutor, de 27 anos, foi levado ao Hospital João 23 com ferimentos. Outro ocupante, de 34 anos, não foi encontrado. O corpo do jovem foi sepultado no Cemitério do Bonfim e as causas do acidente serão investigadas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!