Passageiros agridem e contêm suspeito de importunação sexual em ônibus em Belo Horizonte

Um homem de 43 anos foi contido por passageiros do ônibus da linha 3050 e agredido após ser acusado de importunar sexualmente uma jovem de 21 anos. O incidente ocorreu durante o trajeto entre o Belvedere e a estação Diamante. A jovem percebeu o comportamento inadequado e pediu ajuda aos demais passageiros. Ao chegar à estação, o homem tentou fugir, mas foi detido até a chegada da Polícia Militar. Ele alegou que havia adormecido e se desculpou com a vítima, mas as testemunhas confirmaram a versão da jovem. O suspeito foi preso e levado para a delegacia; os exames médicos não apontaram lesões significativas.



