Perseguição começa em BH e termina com dois homens presos em Congonhas (MG)

Uma perseguição, que começou no bairro Betânia, em Belo Horizonte, terminou com dois homens presos em Congonhas, a 75 km da capital mineira. Eles têm 23 e 29 anos e alegaram que foram contratados para fazer o transporte do líder de uma facção criminosa que atua na região central da cidade.



Eles receberiam R$1.200 pelo serviço. A perseguição começou quando militares faziam uma ronda no bairro Betânia, viram o carro e logo perceberam que a placa era clonada. Os policiais começaram as buscas e, com a ajuda do helicóptero, encontraram o veículo seguindo pela BR-040, já chegando à Congonhas, onde foram abordados e presos.



Embaixo do banco do carro, foram encontradas uma pistola e uma barra de maconha. Os criminosos ainda contaram aos policiais que um terceiro integrante do grupo estava dentro do veículo, mas fugiu durante a perseguição. Ele teria saltado do veículo quando passavam por um pedágio. Esse homem estaria com um mandado de prisão em aberto.