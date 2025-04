Perseguição policial termina com prisão de dupla que roubou celulares de estudantes em BH

Dois homens foram presos depois de uma perseguição policial na região Leste de Belo Horizonte. Eles haviam roubado os celulares de dois estudantes que seguiam para a academia e tentaram fugir de moto. Durante a abordagem, o piloto da moto, que não tinha ficha criminal, alegou ter cometido o crime para pagar uma dívida de R$200 com um agiota.



Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu os celulares roubados, um revólver calibre 22 de cano longo com numeração raspada e os capacetes usados no assalto. Os estudantes ficaram aliviados ao recuperar os aparelhos. Veja a reportagem completa no vídeo acima.