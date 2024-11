Perseguição policial termina em tiroteio no Anel Rodoviário, em BH

Uma perseguição a um carro roubado terminou com um homem baleado pela Polícia Militar, no bairro Maria Virgínia, na região nordeste de Belo Horizonte. Os suspeitos trocaram tiros com os militares após uma fuga pelo Anel Rodoviário. Segundo os policiais, foram apreendidos uma pistola nove milímetros com a numeração raspada. A arma estava carregada com munição. Veja a reportagem completa no vídeo acima.