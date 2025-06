Planta rara e exótica ameaça vegetação no Jardim Botânico da UFMG, em Belo Horizonte

Cerca de 40 voluntários participaram de um mutirão no Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) para remover uma planta invasora que ameaça a vegetação local. A espécie exótica, potencialmente introduzida para paisagismo, cobre metade dos 600 mil metros quadrados da reserva, crescendo cerca de 40 centímetros por mês e matando a vegetação nativa. Uma frequentadora do museu organizou o evento e mobilizou amigos e familiares. "Frequento aqui há muitos anos e percebi que essas plantas eram um problema", disse. Equipes de jardinagem e pesquisadores trabalham juntos para encontrar soluções para controlar a invasão enquanto esperam que estudos acadêmicos tragam respostas definitivas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!