PM encontra "mansão do crime" usada como centro de operações do tráfico em BH Imóvel de luxo com piscina, hidromassagem e câmeras de segurança era utilizado por traficante líder da região

MG no Ar|Do R7 26/03/2025 - 14h42 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share